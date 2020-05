Coronavirus: nessun nuovo caso in provincia, 11 positivi in più nel Lazio. I dati di tutte le Asl

Sono 540 i contagi da coronavirus nella provincia di Latina, secondo il dato aggiornato oggi dalla Asl nel corso di una conferenza stampa che ha sostituito il consueto bollettino giornaliero. Il numero, ha spiegato il direttore generale Giorgio Casati, raccoglie i casi di pazienti residenti in provincia sia in carico alla Asl pontina (al netto dunque di quelli residenti in altre province) che ad altre Aziende sanitarie. Per quanto riguarda le ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi contagi, gli ultimi sono dunque i due confermati dalla Asl ieri con il bollettino, che si sommano ai 4 di lunedì. Secondo i dati diffusi oggi dal manager Casati, i guariti sono 372 e 30 i decessi di pazienti pontini dall'inizio della pandemia.

Muore una donna in ospedale a Cori: era positiva

Situazione delicata a Cori: una donna di 94 anni di Cisterna che era ricoverata presso l'ospedale di comunità è deceduta per insufficienze cardiorespiratorie. All'anziana è stato fatto il tampone ed è risultata positiva. A darne notizia attraverso un post su Facebook è stato il sindaco Mauro De Lillilis. Ad oggi p vietato l’accesso a tutti e nelle prosisme saranno effettuati i tamponi ai pazienti presenti, agli infermieri e ai medici (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: 11 nuovi casi, il dato più basso di sempre

Nel Lazio sono stati registrati oggi 11 nuovi casi, il dato più basso da inizio emergenza e con un trend allo 0,1%. Il totale dei contagi arriva così a 7672, mentre sono 3488 gli atttuali positivi. Di questi ultimi 2361 sono in isolamento domiciliare, 1062 sono ricoverati non in terapia intensiva, 65 sono ricoverati in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 53 guariti, che fanno salire il totale a 3483; sono invece 701 i pazienti deceduti da inizio pandemia, 8 quelli confermati oggi dall'Assessorato alla Sanità della regione Lazio. Proseguono intanto le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine. "La strategia integrata tra i test sierologici e i tamponi si sta dimostrando efficacie nella conoscenza dei contatti e nell’individuazione degli asintomatici - ha detto l'assessore D'Amato -. E’ stato così individuato un medico di medicina generale nella provincia di Frosinone. Questa attività ci consente di testare ogni giorno 10 mila persone".

Coronavirus Lazio: i dati di tutte le Asl

Di seguito i dati di tutte le Asl del Lazio diffusi dall’Assessorato alla Sanità della Regione:

Asl Roma 1 – 2 nuovi casi positivi. 33 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 3 nuovi casi positivi. 1 decesso. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – Non si registrano nuovi casi positivi. 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 25 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 99 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 3 nuovi casi positivi. 1 decesso. 44 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 58 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Test sierologici a Latina: i primi risultati

Proseguono intanto le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle forze dell’ordine. Oggi sono iniziati gli esami di sieroprevalenza della Regione Lazio anche tra i poliziotti della Questura di Latina. Un accertamento di natura volontaria, ma che ha visto molte adesioni. Nel corso della conferenza stampa, il direttore generale Casati ha diffuso i primi risultati dei test eseguiti nella proivncia pontina (qui la notizia).

Coronavirus Latina, spiagge libere aperte dal 29 maggio

Anche Latina si prepara alla stagione balneare; venerdì 29 maggio, come stabilito dall’ordinanza della Regione Lazio, è privata la riapertura degli stabilimenti (qui le linee guida). Il nodo cruciale rimane quello dell’organizzazione delle spiagge libere che saranno comune aperte nel capoluogo proprio da venerdì. Anche di questo il sindaco Damiano Coletta ha parlato nella diretta di ieri sera su Facebook (qui la notizia).

Coronavirus, movida osservata speciale nel sud pontino

Un confronto per cercare soluzioni condivise quello che c’è stato tra i sindaci di Formia Gaeta e Minturno e la Confcommercio Lazio Sud Coordinamento del Golfo di Gaeta dopo quanto accaduto nel fine settimana appena trascorso, quello che ha coinciso con le prime riaperture dei locali nel secondo step della fase 2. Tanti i giovani che approfittando della fine del lockdown sono usciti; nell’intero Golfo di Gaeta non sono mancati così fenomeni di assembramenti, mancanza di rispetto delle regole legate al distanziamento sociale e all’uso della mascherina (qui la notizia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento