Coronavirus Latina: sono 40 gli attuali positivi in provincia. Nel Lazio attenzione su Fiumicino

Sono saliti a 560 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina. Il dato è stato aggiornato ieri, sabato 27 giugno, dalla Asl pontina che con il consueto bollettino ha dato conferma del caso di un paziente di Cori, contagiato al di fuori della nostra provincia ed in carico ad un’altra azienda sanitaria.

Facendo il punto della situazione nel territorio pontino, sono 40 gli attuali positivi, di cui 26 sono trattati a domicilio e 14 sono i pazienti ricoverati. Sono aumentati i guariti saliti a 485, mentre i decessi restano 35.

Coronavirus Lazio, attenzione su Fiumicino

Giornata delicata quella di ieri, invece, nel Lazio dove sono stati registrati in totale 18 nuovi contagi e un decesso. Attenzione sempre alta alla situazione di Fiumicino. “Nella Asl Roma 3 prosegue l’indagine epidemiologica - fanno sapere dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio - ed è stata disposta la chiusura di una seconda attività di ristorazione. Sono stati effettuati oltre 400 tamponi con 8 positivi al drive-in di Casal Bernocchi. Nello specifico si tratta dei due titolari dei locali, 2 dipendenti e 4 conviventi del paziente del Bangladesh ricoverato allo Spallanzani". L’appello che viene rivolto è quello del “rispetto dell’ordinanza che prevede che venga richiesto per ogni tavolo almeno un recapito telefonico, una misura fondamentale per il tracciamento dei contatti”.

Coronavirus Lazio, tutti i numeri

Con i 18 nuovi casi di ieri è salito a 8082 il totale dei contagi da inizio pandemia nel Lazio; sono 827 gli attuali positivi, mente sono 837 i decessi e 6418 le persone che sono guarite.

Il Prefetto Maria Rosa Trio ringrazia il personale sanitario

Il Prefetto Maria Rosa Trio, accolta dal direttore generale della Asl Giorgio Casati e dal direttore sanitario Sergio Parrocchia, ha fatto visita nei giorni scorsi all'ospedale Goretti per ringraziare gli operatori sanitari che si sono spesi in prima linea nell'emergenza sanitaria legata al covid. "Ci sono stati momenti difficili - ha detto il prefetto - ma abbiamo lavorato in armonia anche con i vertici delle forze dell'ordine per contenere i contagi ed affrontare l'emergenza. Questo momento di incontro era dovuto, grazie per il lavoro che avete fatto" (qui la notizia).

