Coronavirus Latina: 544 casi in provincia. Nel Lazio i guariti sono più degli attuali positivi

Sono saliti a 544 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina da inizio pandemia - il dato tiene conto degli aggiornamenti fonriti dalla Asl sui contagi considerando solo i casi di cittadini residenti nel territorio pontino -. Nella giornata di ieri, come si legge nel bollettino giornaliero, sono stati registrati 4 nuovi casi, distribuiti tra i comuni di Latina, Maenza, Priverno e Cisterna. Dando uno sguardo ai numeri gli attuali positivi sono 133, di cui 92 trattati a domicilio e 41 ricoverati, nessuno dei quali nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina; sono aumentati i guariti, 8 in più in un giorno, che sono saliti ad un totale di 380. Sono 31, invece, i decessi da inizio emergenza nella provincia di Latina.

Coronavirus Lazio: i guariti sono più degli attuali positivi

Sono stati 21 i casi registrati ieri in tutto il Lazio, con un trend allo 0,2%. Il totale dei contagi sale a 7693, mentre sono 3405 gli attuali positivi; di questi ultimi 2306 sono in isolamento domiciliare, 1035 sono ricoverati non in terapia intensiva, 64 sono ricoverati in terapia intensiva. I guariti confermati ieri dall’Assessorato alla Sanità della Regione sono stati 97 e per la prima volta il numero dei guariti totali, 3580, supera il numero dei positivi attuali. I decessi sono stati 7 - sono 708 i totali - e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 246 mila.

A Latina spiagge libere accessibili dal 29, stabilimenti pronti

Latina città intanto programma l'estate. Gli stabilimenti balneari stanno per riaprire (data prevista oggi, 29 maggio), come stabilito dall’ordinanza della Regione Lazio. E sul litorale di Latina in molti sono già pronti . Ma anche chi sceglierà la spiaggia libera non dovrà attendere; il sindaco di Latina Damiano Coletta ha infatti annunciato che anche gli arenili liberi saranno aperti da venerdì, controllando però che si rispettino le misure di sicurezza (la notizia).

Fase 2 Lazio, nuove aperture: l'ordinanza della Regione

Dal Governo regionale arrivano le date e la nuove misure per il riavvio di altre attività economiche e sociali. Dal 29 maggio fino alla metà di giugno potranno riaprire ad esempio stabilimenti termali, ma anche centri estivi e circoli culturali, corsi, attività di formazione e celebrazioni (qui la notizia).

Articolo in aggiornamento