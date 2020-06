Coronavirus: rallentano i contagi nel Lazio. Regione: “Alta l’attenzione con le riaperture”

Nessun nuovo caso di coronavirus e nessun decesso in provincia di Latina: queste le buone notizie contenute nel bollettino di ieri, martedì 2 giugno, della Asl. Dopo i due casi di lunedì, la curva dei contagi si ferma nuovamente nel territorio pontino dove i casi, che riguardano pazienti residenti in provincia, da inizio emergenza sono 545. Sono scesi invece a 109 gli attuali positivi, di cui 78 trattati a domicilio e 31 sono ricoverati, nessuno nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti. Aumentano i guariti che sono 402, mentre i decessi sono 34.

Coronavirus Lazio: solo 5 casi in più

Buone notizie sono arrivate ieri anche dal Lazio, dove sono stati registrati solo 5 nuovi casi positivi, mentre sono stati 50 i guariti, che fanno salire il totale a 4155, e 2 i decessi. “Manteniamo alto il livello di attenzione in vista delle riaperture del 3 giugno” commentano dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Con i nuovi contagi di ieri il totale da inizio emergenza è salito a 7743, mentre sono 2847 gli attuali positivi; di questi 2211 sono in isolamento domiciliare, 580 sono ricoverati non in terapia intensiva, 56 in terapia intensiva. Sono 741 i pazienti deceduti, oltre 260mila i tamponi totali eseguiti.

Via libera agli spostamenti tra le regioni

Da oggi, 3 giugno, via libera agli spostamenti tra le regioni. I movimenti all’interno del Paese potranno avvenire per qualsiasi motivo e senza autocertificazione, a prescindere dalle esigenze di salute o di lavoro. Per disciplinare gli spostamenti e dare regole chiare la Regione Lazio ha pubblicato una nuova ordinanza firmata dal presidente Nicola Zingaretti (qui la notizia).

Zingaretti: "Finisce il lockdown. Teniamo alta la giardia"

"Finisce il lockdown. Teniamo alta la giardia": questo l'appello del presidente della Regione Zingaretti in vista delle riaperture di oggi, 3 giugno, e prorio del via libera agli spostamenti tra Regioni. "Il nostro primo pensiero va alle vittime, alle loro famiglie a chi ora e' affetto dal virus ed e' in cura. Ora inizia una fase nuova, quella della vita che continua e di convivenza con questa maledetta bestia. Ma possiamo farcela anche questa volta. Molta più gente circolerà, proveniente anche da molti Paesi europei. Roma e il Lazio tornano alla loro vocazione naturale, ma aumenterà un pò il rischio e quindi ancora di più con responsabilità teniamo alta la guardia: distanza, igiene, mascherine. È dura ma ce la faremo".

Test sierologici nel Lazio

Proseguono intanto i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine e l’attività ai drive-in per i tamponi; "potenziato comunicano dall'Assessorato alla Sanità della Regione - il ‘contact tracing’ con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti".