Coronavirus, 40 gli attuali positivi in provincia e 840 nel Lazio. Ancora “casi di importazione”

Resta stabile la situazione nella provincia pontina dove anche ieri, lunedì 29 giugno, non sono stati registrati nuovi casi di coronavirus. Un trend che si mantiene pressoché costante da giorni, con l’eccezione di sabato 27 giugno quando la Asl di Latina ha dato conferma di un pontino contagiato fuori dalla provincia ed in carico ad un’altra azienda sanitaria.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Con i dati aggiornati ieri con il bollettino della Asl, sono 560 i totali contagi nel territorio pontino da inizio pandemia. Sono 40 gli attuali positivi, con 14 dei pazienti che sono al momento ricoverati. Stabile anche il numero dei guariti, 485, e quello dei decessi, 35.

Coronavirus Lazio: “Più controlli sui voli internazionali”

In tutto il Lazio ieri sono stati registrati invece 9 nuovi contagi, la maggior parte dei quali concentrati tra la Capitale (4) e la provincia di Roma, ad eccezione di un solo caso a Frosinone. Il dato aggiornato dall’Assessorato alla Sanità che punta l’attenzione anche sui “casi di importazione”. “E’ necessario aumentare i controlli sui voli internazionali, nelle ultime settimane abbiamo avuto troppi casi dal Bangladesh” ha detto l’assessore D’Amato. Anche ieri nella Asl Roma 2 è stato registrato un caso positivo di rientro dal Bagladesh; sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Nella Asl Roma 3, invece, prosegue l’indagine epidemiologica per il focolaio a Fiumicino che “è sotto controllo - ha detto l'assessore D'Amato -. Sono 4 i nuovi casi collegati al focolaio: si tratta di un dipendente del ristorante Indispensa, due conviventi del dipendente del Bangladesh e un cliente intercettato al drive-in di Casal Bernocchi dove sono stati eseguiti oltre 1.300 tamponi per l’indagine epidemiologica”.

Coronaviurus Lazio: tutti i numeri

Con i 9 casi di ieri sono saliti a 8105 i contagi totali da inizio pandemia in tutto il Lazio; sono invece 840 gli attuali positivi. I decessi sono sempre 837, mentre sono 6428 le persone guarite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento