Coronavirus Latina: altalena di contagi in provincia, 5 decessi in una settimana

Nessun nuovo caso di coronavirus, ma un altro decesso: questo il bilancio della giornata di ieri, venerdì 29 maggio, in provincia di Latina. I contagi totali da inizio pandemia nel territorio restano 544, sei dei quali registrati in questa settimana che ha fatto registrare un continuo sali e scendi - 4 ne sono stati confermati lunedì, 2 il giorno successivo, zero mercoledì e poi ancora 4 giovedì -. Ieri con il consueto bollettino la Asl ha confermato la morte di un uomo di 69 anni originario di Pomezia; si tratta di una paziente dell’Rsa di Aprilia che era stato trasferito all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove si è spento nel reparto di Medicina Covid. Si tratta del quinto decesso in questa settimana, tre dei quali riguardano propria pazienti dell’Rsa di Aprilia.

Sono 31 le vittime nella provincia pontina da inizio pandemia. Da segnalare poi l’aumento dei guariti, 12 in più in un giorno, saliti a 392; sono diminuiti gli attuali positivi che sono 121, 12 in meno rispetto alla giornata di ieri; di questi 81 sono trattati a domicilio e 40 ricoverati, nessuno dei quali nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Coronavirus Lazio, 7709 casi totali

Nel Lazio, invece, ieri 16 casi in più, molti dei quali - ben 5 - legati ad focolaio subito circoscritto in una casa alloggio per anziani ad Anzio. In totale sono saliti a 7709 i contagi da inizio pandemia, mentre sono 3163 gli attuali positivi. Record di guariti e dimessi ieri: 245 i primi e 218 i secondi. Otto invece i decessi ai quali si aggiungono 5 recuperi di notifiche.

Coronavirus Cori: tutti negativi i tamponi in ospedale

Buone notizie arrivano da Cori, a darla il sidnaco Mauro De Lillis attravreso un post su Facebook: “I risultati dei tamponi sono arrivati. Medici, infermieri e pazienti dell’ospedale di comunità di Cori sono risultati negativi al test” ha detto il rpimo cittadino. Il caso era esploso nei giorni scorsi dopo il decesso di una donna di 94 anni di Cisterna che era stata ricoverata nell’ospedale di comunità di Cori; all’anziana era poi stato fatto il tampone risultando positiva (qui la notizia).

“La giustizia deve ripartire”: flash mob degli avvocati

Manifestazione degli avvocati di Latina ieri mattina davanti al Tribunale per chiedere che la giustizia, bloccata dall'inizio di marzo a causa delle misure di sicurezza adottate contro il coronavirus, finalmente riparta. In circa 150 si sono dati appuntamento in piazza Buozzi e hanno simbolicamente riconsegnato i codici appoggiandoli sulle scale all'ingresso del Tribunale (qui la notizia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Test sierologici, i risultati nel Lazio

“Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine - ha aggiornato l’assessore D’Amato -. Ad oggi è stata superata la quota dei 55mila test di sieroprevalenza con una incidenza pari al 2,5% e grazie ai test sono stati finora individuati tempestivamente 102 positivi al tampone asintomatici, il sistema integrato sta funzionando. Prosegue l’attività ai drive-in per i tamponi ed è stato potenziato il ‘contact tracing’ con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti”.

Coronavirus, le altre notizie