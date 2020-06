Coronavirus Latina: sono 109 gli attuali positivi in provincia, 2745 nel Lazio

Un nuovo caso di coronavirus è stato registrato ieri, 4 giugno, in provincia di Latina, a seguito di due giorni senza contagi: a confermarlo la Asl pontina con il consueto bollettino. Da inizio mese solo lunedì 1 giugno c’erano stati positivi - 2 casi, uno dei quali di un paziente da fuori provincia -. Il caso confermato ieri è stato registrato nel territorio di Priverno, interessato nelle ultime settimane dal cluster nel centro dialisi.

Sono saliti a 546 i contagi totali in provincia di Latina da inizio pandemia; sono 103 gli attuali positivi di cui 74 trattati a domicilio e 29 ricoverati. Sono 34 i decessi legati al coronavirus in tutta la provincia, mentre sono saliti ancora i guariti arrivati a 409.

Coronavirus Lazio: 2745 gli attuali positivi

In tutto il Lazio ieri sono stati registrati 11 nuovi casi. Da segnalare a Roma un cluster presso l’IRCCS San Raffaele Pisana con 3 positivi in trasferimento dalla struttura; avviata l’indagine epidemiologica. I contagi totali in tutta la regione sono 7764, mentre son 2745 gli attuali positivi. Continua a crescere il numero dei guariti, 72 quelli confermati ieri e 4260 quelli totali. Tre i decessi ieri, 750 i totali da inizio emergenza.

Coronavirus Lazio: i dati di tutte le Asl del 4 giugno

Di seguito i dati di tutte le Asl del Lazio diffusi dall’Assessorato alla Sanità della Regione:

Asl Roma 1 – 3 nuovi casi positivi. 19 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 4 nuovi casi positivi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 3 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele della Pisana: attivata indagine epidemiologica. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 96 anni con pregresse patologie. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 19 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. Dimesso l’ultimo paziente positivo del Nuovo Ospedale dei Castelli. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Lazio: tasso di mortalità Covid più basso della media nazionale

Secondo il rapporto prodotto congiuntamente dall’Istat e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) su “Impatto dell’epidemia Covid sulla mortalità totale della popolazione residente’ nel Lazio si è registrato nel primo quadrimestre 2020 un tasso di mortalità legato al coronavirus, standardizzato per 100mila abitanti, 5 volte inferiore alla media nazionale e 15 volte inferiore a quello della Lombardia (qui la notizia).

