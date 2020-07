Coronavirus Latina: in provincia sono 36 gli attuali positivi. Nel Lazio ancora troppi casi di “importazione”

Sono saliti a 563 i casi totali di coronavirus nella provincia di Latina. Nella giornata di ieri, domenica 5 luglio, la Asl pontina ha dato conferma di un nuovo contagio che ha interessato il comune di Minturno. Sono tre i positivi accertati nel territorio pontino (a questi va aggiunto il caso di un paziente di Anzio ma in carico alla Asl di Latina) dall’inizio di luglio.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Ad oggi sono 36 i pazienti attualmente positivi in provincia; di questi, fanno sapere dall’azienda sanitaria, 16 sono trattati a domicilio mentre 10 sono ancora ricoverarti. I guariti sono 501, mentre i decessi 36.

Coronavirus Minturno: tamponi a tappeto

Un nuovo caso è stato registrato a Minturno di cui ha dato conferma la Asl con il bollettino di ieri, domenica 5 luglio. “La Asl di Latina ha ricostruito con celerità i contatti sociali avuti dalla persona che, benché asintomatica, è risultata positiva al covid - ha detto il sindaco Stefanelli attraverso un post su Facebook -. Immediatamente sono stati effettuati i tamponi alle persone che hanno avuto contatti prolungati con la persona positiva. La risposta delle istituzioni sanitarie locali, che ringrazio per l’impegno, è stata immediata e veloce: ci auguriamo che i primi esiti possano circoscrivere la circolazione del virus” (qui la notizia).

Coroanvirus Lazio: ancora troppi casi di "importazione"

E’ stato un fine settimana delicato per il Lazio che ha fatto registrare 31 nuovi casi nella giornata di sabato 4 luglio e 14 ieri, 11 dei quali a Roma città. “Continuiamo ad avere una prevalenza di casi di importazione” ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Sei dei nuovi casi di ieri sono di importazione dal Bangladesh (5 da Roma città e uno da Viterbo) e di questi tre sono di rientro con volo aereo da Dacca, l’altro riguarda una donna di 30 anni asintomatica individuata con il test di sieroprevalenza e di rientro da Londra. E’ in corso l’indagine epidemiologica.

Coroanvirus Lazio: tutti i numeri

Con i 14 nuovi casi di ieri sono saliti 8186 quelli totali nel Lazio da inizio pandemia. Sono 861 gli attuali positivi, mentre sono 6484 le persone guarite e 841 i pazienti deceduti.

Zingaretti: "Il virus ancora in circolazione, tamponi in aeroporto"

"I nuovi dati sui contagi ci dicono che la riapertura delle frontiere da molti Paesi ancora ad alto rischio richiede nuove e tempestive misure di prevenzione e controllo degli arrivi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a proposito dei nuovi casi di importazione che si sono registrati negli ultimi giorni nel Lazio (qui la notizia).

Latina, assembramenti in zona pub: chiusi due locali

Controlli a tappeto della polizia nei locali della movida di Latina, in particolare nella zona dei pub. I poliziotti hanno ispezionato gli esercizi commerciali per verificare il rispetto delle normative e delle misure anti contagio. In due casi sono state rilevate irregolarità, i titolari sono stati multati e i locali chiusi (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie