Coronavirus: 91 attuali positivi in provincia, 2697 nel Lazio. Attenzione sul focolaio di Roma

Un nuovo caso di coronavirus in provincia di Latina: l’aggiornamento della Asl di ieri, sabato 6 giugno, fa contare di nuovo un +1 nella casella dei contagi nel territorio pontino da inizio emergenza, dopo che la giornata precedente era stata un’altra a zero casi. Il nuovo positivo registrato sempre a Priverno, da settimane interessata dall’evoluzione della situazione legata al cluster nel centro dialisi.

Secondo l'ultimo aggiornamento della Asl, dunque, sono 547 i casi totali da inizio pandemia nel territorio pontino; ma le buone notizie ieri sono arrivate sempre dai guariti, in progressiva crescita, sono 422. Ad oggi sono 91 gli attuali positivi, 62 dei quali trattati a domicilio e 29 ricoverati. Sono 34 i decessi in provincia.

Coronavirus Lazio, 28 casi in più: attenzione su Roma

In tutta la regione ieri sono stati 28 i casi in più, quasi tutti concentrati nella zona di Roma e legati al focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana, ben 24. Il totale dei contagi nella struttura, di cui è stato disposto l’isolamento, è di 31 - stando all’ultimo aggiornamento di ieri - 20 pazienti sono stati già trasferiti e sono stati fatti circa 300 tamponi. “Prioritario ora è il contenimento del focolaio e il tracciamento di tutti i contatti - ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato - Questo focolaio non ci voleva e tutti i nostri sforzi sono adesso ricondotti alla tutela di pazienti e operatori. Poi faremo tutte le verifiche al completamento dell’indagine epidemiologica. Non bisogna abbassare a guardia lo dico da giorni, va mantenuta alta l’attenzione. Dal quadro fornito dalla Asl Roma 3 emerge un possibile caso indice tra gli operatori e ci aspettiamo un ulteriore incremento dei casi”.

Coronavirus Lazio, 2697 gli attuali positivi

Con i nuovi casi, sale a 7801 il totale da inizio pandemia nel Lazio, mentre sono 2697 gli attuali positivi. Nella giornata di ieri sono stati registrati altri 37 guariti, mentre sono 4346 in tutto. I decessi ieri sono stati 4, 758 le vittime nel Lazio da inizio pandemia.

Riapre Fogliano: ecco le nuove regole

Da domani, 7 giugno, riapre anche il parco di Villa Fogliano a Latina, ma con una serie di misure di protezione di cui i cittadini dovranno tenere conto. Gli ingressi saranno consentiti fino a un massimo di 200 persone, sarà consentito passeggiare e fare attività sportive ma non pic-nic e feste e non si potrà sostare sui prati con asciugamani e teli da mare (qui la notizia).

