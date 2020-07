Coronavirus Latina: tornano i contagi in provincia. Nuovi casi dal Bangladesh, sospesi i voli

Hanno lentamente ripreso a crescere i contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Due nuovi casi sono stati confermati ieri, lunedì 6 luglio, dalla Asl pontina, che fanno seguito al caso di Minturno comunicato domenica. Sono così saliti a 565 i casi totali da inizio pandemia in tutto il territorio.

Coronavirus, 2 casi in provincia

I contagi comunicati ieri sono stati registrati a Latina ed Aprilia. Il primo riguarda uomo colpito da un infarto e individuato all’accesso del pronto soccorso, mentre il secondo riguarda una donna di nazionalità indiana che di rientro dall’India era già in isolamento domiciliare. Per entrambi i casi è stata avviata l’indagine epidemiologia.

Coronavirus, caso positivo a Minturno: negativi i primi test

Buone notizie arrivano intento da Minturno dove, dopo il caso positivo di un uomo accertato nei giorni scorsi, sono stati eseguiti decine di tamponi alle persone che sono venute in contatto con lui. “I primi tamponi effettuati alla cerchia familiare del positivo covid, rivelato nei giorni scorsi, sono tutti negativi” ha fatto sapere nella serata di ieri il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli. Si attendono ora gli esiti degli altri tamponi effettuati nella giornata di ieri.

Coronavirus Lazio: ordinanza per i controlli sui voli dal Bangladesh

Inatnto nel tardo pomeriggio di ieri la Regione ha emesso un’ordinanza per aumentare i controlli sui voli speciali provenienti da Dacca. Il provvedimento dispone che i passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e autorizzati dall’Enac siano sottoposti, al loro arrivo, al test sierologico e a quello molecolare, affinché venga verificata tempestivamente l’eventuale positività e limitata la circolazione del virus (qui la notizia).

"Una vera e propria ‘bomba’ virale che abbiamo disinnescato"

In mattinata sono arrivati i primi aggiornamenti sugli esiti dei tamponi eseguiti sui 225 passeggeri del volo speciale diretto arrivato ieri pomeriggio da Dacca a Roma Fiumicino. "Non sono ancora terminate le operazioni dei test ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall’Enac diretto da Dacca (Bangladesh) atterrato ieri nel pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino risultati positivi al tampone - ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio aggiornando sulla situazione -. Una vera e propria ‘bomba’ virale che abbiamo disinnescato. A seguito dell’ordinanza regionale tutti i passeggeri del volo infatti sono stati sottoposti al test sierologico, al test molecolare e all’isolamento. E’ la conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza da quella provenienza e i voli vanno sospesi. Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunità".

Sospesi i voli da Dacca

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso "la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo arrivato ieri a Roma". Lo evidenzia una nota del ministero della Salute. ”In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue", precisa il ministro della Salute (qui la notizia).

Primi controlli su 225 passeggeri in arrivo da Dacca

Subito operativa l’ordinanza della Regione: nel pomeriggio di ieri sono stati sottoposti a controlli 225 passeggeri del volo speciale diretto in arrivo da Dacca a Roma Fiumicino. A renderlo noto è l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Secondo i primi esiti, sono risultati 14 con sieroprevalenza pari al 6,2%. Sono stati eseguiti i tamponi; intanto i passeggeri del volo sono stati posti tutti in isolamento. "Le operazioni - prosegue l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione - si sono svolte in totale sicurezza e collaborazione anche attraverso i mediatori culturali con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai bambini. Si desidera ringraziare Aeroporti di Roma (ADR), l’USMAF e le Forze di Polizia nonché la Asl Roma 3 e le otto unità mobili USCA-R con il coordinamento dell’Istituto Spallanzani che stanno consentendo l’applicazione della ordinanza regionale”.

Coronavirus Lazio, tutti i numeri

Sono stati 19 i nuovi casi registarti nella giornata di ieri in tutto il Lazio. Un dato che ha fatto salire a 8205 i contagi totali nel Lazio da inizio pandemia. Sono invece 870 gli attuali positivi. In totale sono 6493 le persone guarite, 842 i pazienti deceduti.

Zingaretti: “Rispettiamo le regole. Non bruciamo i sacrifici fatti”

Arriva dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti l’appello a non abbassare la guardia. “Il virus è ancora in circolazione - ha detto il governatore del Lazio - e abbassare la guardia è sbagliato- Rispettiamo tutti le regole, altrimenti rischiamo di tornare indietro e bruciare tutti i sacrifici che abbiamo fatto”.

Articolo in aggiornamento

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.