Coronavirus Latina: 4 positivi in tre giorni in provincia. Nel Lazio 77 casi totali dal Bangladesh

Quattro casi di coronaviorus in tre giorni nella provincia di Latina: questa la situazione nel territorio pontino dopo gli ultimi aggiornamenti forniti ieri, 7 luglio, dalla Asl con il cosnueto bollettino. Nella giornata di ieri è stato comunicato un nuovo contagio ad Aprilia: “si tratta - hanno spiegato dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio - di un link familiare con la donna di nazionalità indiana e di rientro dall’India che era correttamente in isolamento”. Altri due casi (uno a Latina ed un altro sempre ad Aprilia) erano stati confermati nella giornata di lunedì 6 luglio e uno a Minturno il giorno precedente.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Contagi che hanno fatto salire il totale a 566 in provincia, mentre sono 27 i pazienti attualmente positivi ed in carico alla Asl: di questi 17 sono trattati a domicilio e 10 ricoverati. Sono saliti a 503 invece i guariti, sempre 36 i decessi.

Coronavirus, caso positivo a Minturno: negativi i primi test

Buone notizie ancora da Minturno: altri 37 tamponi sono risultati negativi tra quelli effettuati alle persone che sono state a contatto con il paziente risultato positivo e di cui ha dato notizia la Asl domenica scorsa. "Fiducia e responsabilità" ha commentato il sindaco di Priverno Gerardo Stefanelli.

Coronavirus Lazio: 873 ancora positivi

Cinque nuovi casi e nessun decesso ieri in tutto il Lazio. I contagi totali sono saliti a 8210 da inizio pandemia, mentre sono aumentati anche gli attuali positivi che sono 873. Sono invece 842 i pazienti deceduti e 6495 le persone guarite.

Coronavirus: 36 positivi dal Bangladesh rilevati in aeroporto

Giornata delicata quella vissuta ieri: sono stati 36 i positivi al tampone (oltre il 13%) rilevati all’aeroporto di Fiumicino e riferiti al volo atterrato il giorno prima da Dacca (Bangladesh); sono diventati 77 così i casi totali di “importazione” dal Bangladesh. Dopo l'ordinanza emanata due giorni fa dalla Regione Lazio, tutti i passeggeri all'arrivo in aeroporto sono stati sottoposti a test sierologico e tampone; tutti, ha spiegato l’assessore D’Amato, "sono stati posti in isolamento presso strutture alberghiere e alcuni di loro presso il proprio domicilio previa la verifica delle condizioni di isolamento”. “Una vera e propria ‘bomba’ virale che abbiamo disinnescato” ha commentato lo stesso D’Amato.

Sospesi i voli da Dacca

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, proprio alla luce del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo arrivato a Roma, e in accordo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ieri ha deciso la sospensione valida per una settimana dei voli in arrivo dal Bangladesh.

