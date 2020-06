Coronavirus, 88 ancora positivi in provincia, 2615 nel Lazio. Aumentano i casi al San Raffaele

E’ stata un altra giornata con un doppio zero ieri, 8 giugno, nella provincia di Latina. Nessun nuovo caso di positività al coronavirus e nessun decesso, per il secondo giorno consecutivo e per la quinta volta dall’inizio del mese: queste le buone notizie diffuse dalla Asl con il consueto bollettino. Il totale dei contagi da inizio pandemia nel territorio pontino resta di 547, mente sono 88 gli attuali positivi in carico ancora alla Asl di Latina. Di questi, e sono in calo, 27 risultano ricoverati e 61 sono trattati invece a domicilio. Sempre 34 i decessi.

Coronavirus Lazio, 2615 pazienti ancora positivi

Ieri sono stati registrati 16 casi in tutto il Lazio, concentrati nella zona di Roma e provincia. Ancora una volta le altre 4 province - Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo -, non hanno fatto registrare nuovi casi e nuovi decessi. Il totale dei contagi da marzo è salito a 7828, mentre sono 2615 gli attuali positivi. Aumentano ancora i guariti, 88 nella giornata di ieri, 4450 in totale; 3 i decessi nelle scorse 24 ore, 763 da inizio pandemia

Focolaio del San Raffaele: aumentano i casi

Resta altissima l’attenzione sul focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma: 6 i nuovio casi ieri, in totale 41 e di questi 24 sono riferiti a pazienti trasferiti, 1 è un paziente deceduto, 9 sono dipendenti della struttura e 7 sono esterni. Ieri è stata un’altra giornata frenetica, mentre i servizi della Asl Roma 3 e del SERESMI stanno lavorando per completare l’indagine epidemiologica. Da ieri sono a disposizione i due drive-in della Asl Roma 3 per effettuare i test ai pazienti dimessi dalla struttura nelle ultime tre settimane (dal 18 maggio) e i loro contatti stretti. Si prevede l’effettuazione di oltre 1.800 test. “Questo focolaio dimostra che non bisogna abbassare il livello di attenzione e occorre mantenere il rispetto dei protocolli” ha commentato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato.

