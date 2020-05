Coronavirus Latina, sospensione della sosta a pagamento anche con la fase 2

Parcheggi gratuiti sulle strisce blu a Latina. Nell’ambito delle misure di contenimento del coronavirus, infatti, l’Amministrazione comunale ha deciso di prorogare la sospensione del servizio sosta a pagamento anche con la fase 2 che ha preso il via ieri, 4 maggio.

L’ente di piazza del Popolo già lo scorso marzo, in piena emergenza coronavirus, aveva optato per la sospensione della sosta a pagamento; una decisione che era stata adottata dalla Giunta comunale prendendo atto della necessità “di misure urgenti volte a riconsiderare all’interno del territorio comunale il sistema della sosta per il periodo strettamente necessario al perdurare della emergenza al fine di tutelare la salute e i lavoratori del settore e della collettività tutta”.

La sospensione su tutto il territorio comunale è valida fino al 17 maggio.