Coronavirus, libri in prestito all'esterno del parrucchiere. La ricetta di KoKò durante la chiusura

I parrucchieri sono sicuramente tra le categorie più penalizzate dalle misure per il contenimento del Coronavirus e saranno gli ultimi a poter riaprire le proprie attività dopo circa tre mesi di chiusura. Un momento difficile all’interno del quale qualcuno però cerca di lanciare un messaggio di speranza attraverso i libri. L’iniziativa è di Manuela, titolare del negozio KoKò in via Toscana a Latina che ha deciso di offrire alle proprie clienti e a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di leggere. Così, all’esterno del suo negozio (rigorosamente chiuso) ha collocato una panchina dove ha poggiato dei libri, quelli che solitamente si possono trovare nel suo salone.

“Leggere ci dà un posto dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo – ha scritto su un cartello affisso al muro - troverete la panchina dei libri in via Toscana 44... prendetene uno è vostro❤. Ogni giorno verranno messi nuovi libri, fino ad esaurimento”.

Il potere della lettura per sconfiggere l’incertezza e i timori di questo fermo forzato e del futuro.