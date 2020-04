Coronavirus, la rabbia di estetisti e parrucchieri: "Nessuna certezza sulla riapertura. Condannati a morte"

E’ un grido d’allarme quello che arriva dalla Confcommercio Lazio sud sul futuro del settore dell’estetica e dei parrucchieri, per i quali non c’è una prospettiva di riapertura a breve.

“Nessuna certezza e totale assenza di indicazioni, così si condannano a morte le imprese – esordisce il presidente Giovanni Acampora – per questa categoria c’è soltanto la prospettiva di una lunga agonia senza nessuna visione a breve e a medio termine. E’ una situazione intollerabile, imprese con competenze, innovazioni e costante evoluzione tecnica ridotte allo stremo, senza prospettiva nonostante già immediatamente dopo la chiusura abbiano cominciato a ragionare su come rendere ancora più puntuali le misure di sanificazione e sicurezza. Per estetisti e parrucchieri chiediamo con forza considerazione e certezze, che possano riaprire al più presto, con tutte le tutele del caso, ma dando loro la possibilità di lavorare, senza sottoporle ad ulteriori sacrifici e non rischiando un’alta mortalità aziendale con una perdita significativa di occupazione. Abbiamo proposto alla Regione Lazio – continua Acampora - un protocollo di norme e procedure di sicurezza per il settore”.

“La situazione è grave: la resistenza economica e morale di tutte le nostre imprese è arrivata allo stremo – aggiunge la Presidente Bellezza e Benessere Confcommercio Lazio Sud Elena Nardone - vogliamo riprendere a lavorare ma anche essere concretamente aiutati con finanziamenti a fondo perduto, agevolazioni per eventuali adeguamenti e con il pagamento a breve della Cassa integrazione ai nostri collaboratori”.