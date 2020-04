Coronavirus, intasata la piattaforma Farelazio: serve un nuovo click day

“Abbiamo ricevuto da questa mattina numerose segnalazioni di cittadini dei nostri territori che cercavano di accedere alla piattaforma web www.farelazio.it per effettuare la richiesta dei 10mila euro a tasso zero, nell’ambito degli interventi agevolativi previsti dall'iniziativa ‘Pronto Cassa’. Un provvedimento urgente e necessario per venire incontro alle difficoltà economiche di tante imprese e liberi professionisti alla luce dell’emergenza sanitaria tuttora in corso".

La denuncia arriva dal consigliere regionale Giuseppe Simeone il quale sottolinea che il sito farelazio.it è invece risultato intasato e per molti non è stato possibile presentare le domande. L’amministrazione regionale deve spiegare i motivi di questo grave disservizio e chiedo espressamente l’annullamento della procedura odierna e l’indizione di un nuovo ‘click day’. Si tratta di una misura di vitale importanza per il tessuto economico produttivo. Non è possibile che un intervento fondamentale per la tutela di liberi professionisti e i titolari di piccole e medie imprese venga vanificato per un problema tecnico-burocratico, soprattutto in un momento caratterizzato dalla grave incertezza economica venutasi a creare per via dell’emergenza da Covid-19”.

