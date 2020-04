Coronavirus, il Pd al lavoro su un progetto per il dopo emergenza

Il PD della provincia di Latina inizia a pensare al futuro vale a dire al dopo Covid e ha organizzato 5 tavoli tematici per raccogliere idee e proposte per far fronte all’emergenza attuale e immaginare riforme e investimenti per il territorio.

“In provincia di Latina – sottolinea il segretario provinciale Claudio Moscardelli - non dobbiamo sprecare la capacità di mettere in campo soluzioni innovative da parte della Asl che ci ha permesso di avere risultati straordinari di salvaguardia dei cittadini .

A Latina abbiamo infatti l’opportunità di lavorare ad un modello nuovo come in parte già avviato prima della pandemia oppure possiamo riprendere a sostenere istanze localistiche e difese inutili di concezione dei servizi che non ha senso continuare a tenere. Ciò che serve è assicurare a tutti i cittadini accesso ai servizi e alle cure e questo è un compito a cui la politica deve assolvere con determinazione. Questa esperienza in sanità è il paradigma – conclude Moscardelli – e può essere capitalizzata per innovare e dare servizi appropriati ed adeguati”.