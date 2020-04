Coronavirus Latina, 10 contagi in più in provincia. Nuovi positivi nella Rsa di Aprilia

Dieci nuovi contagi da coronavirus: questo il dato che emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Asl di Latina che nel pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, ha fornito un aggiornamento sulla situazione in provincia di Latina. Secondo quanto riportato nel bollettino dei 10 nuovi positivi, 9 sono trattati a domicilio. “I casi - si legge - sono distribuiti nei Comuni di: Aprilia (5), Terracina (1), Fondi (1), Ardea (2), Anzio (1). Non si sono registrati nuovi decessi”.

Secondo quanto riferisce l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio 6 dei nuovi positivi sono riferibili alla Rsa di Aprilia; si tratta, da quanto si apprende, di dipendenti del San Michele Hospital dove sono stati accertati due giorni fa 9 casi tra i pazienti della struttura.

Con i 10 nuovi casi di oggi il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza in provincia sale a 496, mentre sono 269 gli attuali positivi. I pazienti ricoverati ad oggi sono 70, di cui due nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Goretti di Latina. Aumentano ancora i negativizzati che sono 10 in più di ieri, 205 in totale. Complessivamente, sono 814 le persone in isolamento domiciliare, mentre sono 7.631 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento.