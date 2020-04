Coronavirus: 3 i nuovi casi, tutti a Latina città. Muore un uomo all’ospedale Goretti

Si arriva a quota 500 casi di positività al coroanvirus nella provincia pontina. Il dato aggiornato dalla Asl che nel pomeriggio ha diffuso il consueto bollettino giornaliero con cui si fa il punto della situazione. Sono 3 i nuovi casi in provincia confermati oggi, 28 aprile, tutti trattati a domicilio e tutti nel capoluogo pontino, dove non si registravano nuovi contagi da venerdì 24 aprile e dove il totale dei casi sale oggi a 103.

Si aggrava anche il bilancio dei decessi legati al Covid-19 in provincia di Latina, che salgono a 25 dopo la morte di un paziente di origini tedesche che era ricoverato nel Reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Dando uno sguardo ai numeri sono 242 gli attuali positivi, 61 dei quali sono ricoverati, 9 in meno rispetto alla giornata di ieri. Tre i pazienti che sono ricoverati in terapia intensiva al Goretti. Il dato positivo è sempre quello dei pazienti negativizzati che oggi sono 233, 10 in più in un giorno; attualmente, dunque, risulta guarito circa il 50% del totale dei casi positivi registrati in provincia.

Complessivamente, sono 757 le persone in isolamento domiciliare, mentre in 8.095 persone hanno terminato il periodo di isolamento.