Coronavirus Latina, 7 nuovi positivi in provincia. In un giorno 15 guariti in più

Sette nuovi positivi al coronavirus sono stati confermati oggi, 18 aprile, dalla Asl nel territorio pontino. E’ stato diffuso nel pomeriggio il consueto bollettino che aggiorna la situazione in provincia. Dei 7 nuovi casi 5 sono quelli che vengono trattati a domicilio; sono distribuiti in diversi centri: due a Cisterna, gli altri a Latina, Sermoneta, Cori, Sabaudia ed Aprilia. Ed è proprio la zona nord della provincia ad aver fatto registrare negli ultimi due giorni il maggior numero di nuovi positivi; nella giornata di ieri, infatti, due casi erano stati accertati a Latina, Sermoneta e Cori, uno rispettivamente ad Aprilia e Cisterna. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano invece nuovi contagi a Fondi.

Coronavirus Latina: 459 casi totali

Il totale dei casi in provincia sale oggi a 459, mentre sono 306 gli attuali positivi, 8 in meno rispetto alla giornata di ieri. Continuano a diminuire anche i ricoverati negli ospedali che ad oggi sono 75, di cui quattro in terapia intensiva al Goretti, mentre ieri erano 81. Crescono ancora i negativizzati, 15 in più oggi che fanno salire il totale a 133. Venti i decessi in tutto il territorio pontino dall’inizio emergenza. Da segnalare, infine, il numero in calo delle persone in isolamento domiciliare che sono 800; sono in totale 6.460 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento.

Le raccomandazioni della Asl

Come al solito la Asl raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.

