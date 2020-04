Coronavirus Latina, sette nuovi casi: tre sono a Fondi, uno ciascuno nel capoluogo, a Formia, Aprilia e Cori

Appare stazionaria la situazione dei contagi da Coronavirus in provincia di Latina. Rispetto alla giornata di sabato la Asl pontina oggi, 19 aprile, ha registrato sette nuovi casi di positività al Covid-19, tutti trattati comunque a domicilio. I pazienti sono distribuito in questo modo: tre si trovano a Fondi, uno a Latina, uno a Formia, uno ad Aprilia e uno a Cori.

Non è stato fortunatamente registrato alcun decesso. Allo stato attuale i casi positivi in provincia di Latina sono complessivamente 466, i pazienti ricoverati ammontano a 67, il minimo storico. Quelli guariti sono invece 136. Il numero dei decessi è fermo a 20.

I pazienti che sono ricoverati presso il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti sono quattro mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 758. Parallelamente 6.653 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

La Asl ricorda comunque ai cittadini che è fondamentale continuare a rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone: questo significa che bisogna evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni vale a dire motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio o residenza. Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento riducendo all’essenziale i contatti sociali.

