Coronavirus, il bollettino della Asl: un solo caso positivo nelle ultime 24 ore in provincia

Sei nuovi casi di positività al coronavirus: questo il bilancio dei primi due giorni di maggio stilato dalla Asl di Latina che ha diffuso oggi pomeriggio il nuovo bollettino. Cinque quelli registrati il 1° Maggio, 4 dei quali trattati a domicilio (3 sono stati registrati ad Aprilia ed uno a Norma, mentre l’ultimo riguarda un paziente di Frosinone). Un solo nuovo caso oggi accertato invece a Terracina e sempre trattato a domicilio.

E' di 512 il totale dei conatgi nel territorio pontino dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 204 i pazienti attualmente positivi. Sono 58 quelli ricoverati due dei quali nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il dato importante riguarda sempre i guariti salito a 282 - il 30 aprile erano 275. I decessi accertati dalla Asl sono ad oggi 26. Inoltre, sono complessivamente 571 le persone in isolamento domiciliare, mentre in 8.924 hanno terminato il periodo di isolamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla vigilia dell’avvio della fase 2 diventano quanto mai importanti le raccomandazioni che la Asl rivolge ai cittadini pontini, vale a dire quelle di “rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza)” come anche quelle di “rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento”.