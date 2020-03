Coronavirus, 13 nuovi contagiati in provincia. Nessun nuovo caso positivo a Latina

Sono 13 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nella provincia di Latina rispetto alla giornata di ieri, di cui 9 trattati a domicilio. A dare il quadro della situazione l’ultimo bollettino della Asl diffuso dalla direzione generale nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 marzo.

In totale sono 250 i casi positivi in tutto il territorio pontino, di cui 224 attualmente in carico. Per quanto riguarda i nuovi casi, 4 sono stati registrati a Formia, 3 a Fondi, 2 a Cisterna, uno rispettivamente ad Aprilia, Cori, Sabaudia e Monte San Biagio.

Da notare come non sia stato registrato nessun nuovo contagio nel capoluogo pontino con il totale che resta fermo a 56 casi. Fortunatamente non ci sono stati nuovi decessi che rimangono 10.

Le persone ad oggi ricoverate sono 109 e sono collocate presso lo Spallanzani (12), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (18) o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (68). Cinque sono ricoverate in altri ospedali della Regione Lazio.

I pazienti negativizzati sono attualmente 16, dei quali 7 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio. Complessivamente, sono 1.863 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 2.318 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

