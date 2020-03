Coronavirus, raccolta fondi di Lilt e commercialisti per le persone in difficoltà

Si chiama “Spesa sospesa a Latina” la raccolta di fondi avviata dalla sezione di Latina dell’Associazione italiana dottori commercialisti e dalla Lega italiana per la lotta ai tumori di Latina per aiutare le famiglie bisognose in difficoltà economica per l'emergenza Covid-19.

Le somme raccolte saranno devolute alle associazioni di volontariato di Latina per essere destinate all'acquisto di generi di prima necessità da distribuire ai nuclei familiari che si trovano in una situazione di indigenza e alle persone bisognose che non hanno denaro per far fronte alla spesa quotidiana.

Chi intende contribuire può farlo effettuando un bonifico bancario su IBAN: IT 54 C 02008 14707 000400980181 intestato a: Lilt Lega italiana per la lotta contro i tumori - sezione di Latina.

La causale di versamento è: SPESA SOSPESA - Latina.

Le donazioni sono fiscalmente deducibili e/o detraibili.