Coronavirus Latina, riaprono le aree verdi ma non la pista ciclabile e il litorale

Qualche area riapre al pubblico, per altre bisognerà aspettare ma è soltanto una questione di pochi giorni. Il quadro della situazione lo ha fatto il sindaco di Latina Damiano Coletta nella ormai consueta diretta Facebook per aggiornare i cittadini.

Così a partire da lunedì 4 maggio saranno nuovamente aperte al pubblico alcune aree verdi del capoluogo dove sarà possibile passeggiare e fare attività motoria mantenendo però rigorosamente le distanze di sicurezza.

Per quanto riguarda il litorale e la pista ciclabile di via del Lido invece restano chiusi in attesa di quella che il primo cittadino ha definito una accurata valutazione rispetto alle esigenze di sicurezza. “Ci prendiamo ancora qualche giorno – ha spiegato Coletta – vogliamo procedere con prudenza, ci prendiamo ancora qualche giorno, probabilmente riapriremo mercoledì”.

Il sindaco prende tempo anche sulla riapertura del Parco di Fogliano. “Ho parlato con la Forestale – ha sottolineato - che mi hanno detto di volersi prendere qualche giorno per studiare un'adeguata situazione di controllo ed un piano di sicurezza per evitare di richiudere la settimana prossima. Si prenderanno tutta questa settimana».