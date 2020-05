Dal 4 maggio riaprono ristoranti e bar per il take away, Confcommercio: "Una misura molto attesa"

Confcommercio Lazio e Lazio Sud, per voce del suo presidente Giovanni Acampora esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto sulla riapertura, anche se in forma ridotta, lunedì 4 maggio, delle attività di vendita di cibi e bevande da asporto da parte di bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio e molte altre. "L’impegno di Confcommercio in questa fase è stato e continua a essere a tutto campo - si legge in una nota mettendo a disposizioni dei lavoratori e dei clienti servizi di informazione e iniziative per ripartire in totale sicurezza. La riapertura seppur parziale delle attività lunedì, rappresenta un passo importante raggiunto grazie ad un lavoro di squadra che Confcommercio ha avviato con le associazioni di categoria, i sindacati che in sintonia con la sanità regionale, come ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo economico Paolo Orneli, nel dare la buona notizia, sono stati in grado di mettere a punto le linee guida chiare e semplici che permetteranno a queste attività di poter ripartire in piena sicurezza".

“E’ sicuramente una misura molto attesa da queste attività – ha sottolineato il presidente Giovanni Acampora - che stanno vivendo un periodo di forte apprensione e difficoltà a causa della prolungata chiusura dovuta dall’emergenza sanitaria. Non posso che essere soddisfatto per il risultato raggiunto che arriva da un confronto schietto e diretto con tutte le parti coinvolte, al termine del quale sono state pianificate le misure necessarie per riaprire in sicurezza. Siamo ancora all’inizio, la strada da percorrere per superare definitivamente l’emergenza è molto lunga ma è quella giusta. La sintonia tra le parti ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Il nostro impegno è totale nel pieno interesse delle imprese, dei lavoratori e dei clienti”.