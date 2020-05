Coronavirus Latina, il sindaco agli operatori commerciali: "Non mollate, vi aiuteremo in tutti i modi"

Sono scesi in piazza questa mattina alcuni operatori commerciali del capoluogo pontino per sollecitare il sindaco ad aiutarli in questa fase drammatica per esercizi commerciali e attività di ristorazione ancora chiuse.

Damiano Coletta è sceso in piazza per incontrarli e li ha spronati a non mollare impegnandosi a mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per supportarli.

“Capisco fino in fondo il loro disagio – ci spiega il primo cittadino – soprattutto per alcune categoria: mi riferisco ai ristoratori, ai titolari dei pub, ai barbieri e parrucchieri, ai titolari di campeggi che non vedono allo stato attuale né presente né futuro. Mi sono fatto carico di rappresentare la loro situazione nelle sedi competenti, visto che come Comune siamo comunque legati alle disposizioni regionali e nazionali”.

Che cosa si può fare concretamente per aiutarli?

"Penso che dovremmo poter avere maggiore autonomie e maggiori risorse – sottolinea il sindaco - e stiamo lavorando ad una rimodulazione dei tributi valutando la possibilità di sospenderli o modificarli ma in questo devono esserci di aiuto il governo regionale e quello nazionale. Mi rendo conto che serve di più rispetto a quanto stiamo già facendo. Devo essere prudente ma penso che se il trend epidemiologico dovesse mantenersi entro certi livelli potrebbe esserci una anticipazione delle aperture per alcune attività commerciali. Infine stiamo lavorando per concedere gratuitamente ai titolari di attività di ristorazione e pub – conclude il sindaco - spazi pubblici che consentano loro di organizzarsi all’aperto mantenendo le distanze di sicurezza”.