Coronavirus, il 25 Aprile restano chiusi i supermercati a Latina e nel Lazio

Supermercati chiusi il 25 Aprile nella provincia di Latina e nel Lazio. La decisione, che resta confermata, era stata presa dalla Regione nelle scorse settimane con un’apposita ordinanza - del 13 aprile - in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus. Una nuova ordinanza è stat emessa oggi che conferma la chiusura degli esercizi commerciali per il giorno della Festa della Liberazione come per quello della Festa dei Lavoratori del 1° Maggio.

Supermercati chiusi il 25 Aprile

Il divieto di apertura per il 25 Aprile, lo ricordiamo, riguarda tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari, compresi quelli interni ai centri commerciali, che secondo il Dpcm del 10 aprile possono stare aperti in queste settimane. Non interessa quindi oltre ai centri agroalimentari all'ingrosso anche farmacie, parafarmacie, edicole e aree di servizio. Il 25 aprile saranno comunque consentite le vendite a domicilio e quelle effettuate attraverso distributori automatici.

Coronavirus, orari supermercati fino al 3 maggio

Fino al 3 maggio, escluse nelle due giornate del 25 Aprile e del 1° Maggio, resteranno dunque in vigore gli attuali orari di apertura dei supermercati e dei negozi di generi alimentari. Con la stessa ordinanza del 13 aprile, infatti, è stata prorogata la disciplina oraria dei negozi stabilita il 17 marzo scorso, ossia dalle 8.30 alle 19.00 nei giorni feriali e dalle 8.30 alle 15.00 la domenica, per tutte le attività autorizzate a rimanere aperte.