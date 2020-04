Coronavirus, Tiziano Ferro non dimentica Latina: donazione per l’ospedale Goretti

Tiziano Ferro non dimentica la sua città, Latina, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo in queste settimane. Il cantautore pontino ha infatti deciso di destinare il gettone per la sua partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa” all’associazione Asd Nuovo Latina di Giampiero Bordignon che dall’inizio dell’emergenza coronavirus sta raccogliendo fondi per l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ed è in prima linea con una serie di iniziative, come la realizzazione di visiere protettive per il nosocomio del capoluogo pontino.

Ancora una volta Tiziano Ferro conferma di avere a cuore la sua città; ricordiamo infatti che nel febbraio scorso ha scelto di devolvere il cachet della sua partecipazione al Festival di Sanremo a cinque associazioni di Latina.

Domenica scorsa, nel giorno di Pasqua, l’artista pontino è intervenuto nel corso della puntata di “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio. Attraverso una storia pubblicata su Instagram ha ringraziato la produzione della trasmissione che gli ha permesso di devolvere il gettone della sua partecipazione all’ospedale Goretti versando direttamente la quota e riducendo quindi le attese. Il cantautore, rilanciando il messaggio del Comune per le donazioni, ha quindi rivolto il proprio appello a tutti ad “aiutare la propria città”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni LatinaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di LatinaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery