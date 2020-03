Uniti contro il coronavirus: a Latina la Torre Civica del Comune si illumina con il Tricolore

Anche la Torre Civica del Comune di Latina si illumina con il Tricolore. L’iniziativa è dell’Amministrazione del capoluogo pontino, come già accaduto in altre città del Paese, che assume un significato particolare in questi giorni condizionati dall’emergenza coronavirus.

Dalla serata di ieri i colori della bandiera italiana illuminano uno dei luoghi simbolo della città; un modo per lanciare un messaggio di speranza ai latinensi e per chiedere a tutti di stare uniti, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Il video è stato pubblicato ieri sera sulla pagina Facebook del Comune di Latina.

