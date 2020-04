Coronavirus, visita del vescovo Crociata al Goretti: “Grazie per quello che state facendo”

Visita speciale ieri mattina all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove si è recato il vescovo Mariano Crociata per portare il suo saluto e augurio per la Pasqua al personale sanitario, impegnato nella difficile guerra a quel nemico invisibile che è il coronavirus, e per il loro tramite ai pazienti ricoverati.

Il vescovo Crociata è stato accolto dal direttore sanitario dell’ospedale Sergio Parrocchia e da altri operatori. “Voglio esprimere un sentimento che in questo momento è molto diffuso che è quello di apprezzamento e gratitudine per quello che i medici e tutto il mondo sanitario stanno facendo operando sul fronte”.

La visita ha così offerto anche l’occasione per rivolgere l’augurio di buona Pasqua. “Un augurio che si sostanzia del lavoro che voi fate in questo momento - ha detto il vescovo Crociata -, un lavoro che fa passare dalla malattia alla salute, dal pericolo di morte alla vita normale. Voi potete ben comprendere il messaggio pasquale - ha poi aggiunto -: il malato che ritorna alla salute e alla vita normale in un certo senso è come se si sente risorgere”.

L’incontro si è poi concluso con un momento di preghiera.

