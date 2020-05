Il video della ripartenza: omaggio dell'associazione Minerva a Latina

Un video per diffondere un messaggio di rinascita e ripartenza dopo l'emergenza coronavirus. Lo ha realizzato e diffuso l'associazione Minerva e l'Osservatorio per lo sport e il turismo, guidati da Annalisa Muzio. “Ringrazio la Provincia di Latina e il presidente Carlo Medici che ha patrocinato il video, tutti i Comuni e tutte le società sportive per le immagini e tutti coloro i quali hanno lavorato alla produzione di questo video che è stato l’ennesimo grande lavoro di squadra. Credo fermamente – dichiara la presidente – nell’unione di intenti, nel senso di comunità e di appartenenza e nel fatto che, per ripartire, occorra una programmazione congiunta, a più livelli, che coinvolga i vari soggetti che compongono la società, dalla politica alle associazioni, agli imprenditori, ai cittadini: tutti siamo chiamati a fare la nostra parte per fare ripartire questa provincia piena di bellezze naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche e di eccellenze turistiche oltre che culinarie. E’ un territorio che ha storicamente dimostrato la sua grande forza, sta a noi sapere cogliere le nuove opportunità che si presenteranno per rilanciare tutti i settori e tutti i comparti dell’economia: dall’imprenditoria al commercio, dal turismo allo sport, dal sociale e alla cultura".

"Noi siamo pronti a mettere in campo tutto il nostro impegno - prosegue Annalisa Muzio - Sia con Minerva che con l’Osservatorio stiamo programmando una serie di progetti e di iniziative, a breve e lungo termine, per affrontare la fase 2 e in generale il dopo emergenza Covid. Abbiamo predisposto vari documenti di programmazione, che abbiamo già sottoposto all’attenzione delle istituzioni, finanche della Regione e primo tra tutti al Comune di Latina, che si è dimostrato pronto all’ascolto. Siamo, dunque, speranzosi che la nostra provincia, così come tutto il territorio italiano, possa tornare a splendere più di prima. L’amore per il nostro territorio – conclude – ci impone di alzare la testa, fieri, uniti, orgogliosi compatti….noi siamo comunità, noi siamo più forti di prima. Che questo sia un augurio di rinascita per tutti noi.

