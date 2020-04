Coronavirus Latina: controllate 186 strutture socio sanitarie, situazione sotto controllo

Un solo nuovo caso di Covid a Latina nelle due giornate di Pasqua e Pasquetta secondo il bollettino Asl. Il totale dei pazienti nel capoluogo pontino sale dunque a 90, 101 invece a Fondi e 60 nella città di Aprilia. A fare il punto della situazione, nel consueto videomessaggio ai cittadini, è il sindaco Damiano Coletta: "In questi ultimi giorni i nuovi casi - ha spiegato sono gestiti a domicilio. L'andamento della malattia ha una fase iniziale caratterizzata da pochi sintomi ma può virare in una seconda fase in cui si aggravano i problemi respiratori. I pazienti trattati a domicilio con la telemedicina sono dotati di un kit che misura la frequenza respiratoria e cardiaca che fornisce quindi tutta una serie di segnali che consentono di intervenire prima che la situazione si aggravai".

Per quanto riguarda le strutture socio sanitarie e le verifiche effettuate in provincia, il sindaco ha precisato, dopo aver avuto un colloquio con i vertici della Asl pontina, che sul territorio sono state controllate 186 strutture e di questi solo quattro hanno avuto casi Covid. "Al momento dunque non abbiamo una situazione drammatica", ha aggiunto.

"Per quanto riguarda invece le prescrizioni e un bilancio delle festività - ha spiegato ancora Coletta - mi hanno comunicato che la situazione è stata sotto controllo. Non ci sono state situazioni eclatanti, eccetto i casi di due esercizi commerciali, una pizzeria e una pasticceria, che continuavano a vendere da asporto". Ha poi ricordato l'ordinanza della Regione Lazio che conferma anche per l 25 aprile e 1° maggio la chiusura dei neogzi di generi alimentari facendo inoltre slittare al 20 aprile l'apertura delle librerie nel Lazio per consentire un'adeguata organizzazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.