Coronavirus Latina, le visiere protettive per l'ospedale stampate in 3D anche a scuola

Da giorni le stampanti 3D del FabLab Frezzotti Corradini di Latina lavorano a pieno regime. L'obiettivo è produrre visiere di protezione per il personale sanitario dell'ospedale Goretti di Latina per poter fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il gruppo di volontari di cui avevamo dato notizia nei giorni scorsi, coordinato da Giampietro Bordignon, sta utilizzando anche le stampanti messe a disposizione dalla scuola. L'istituto ha dapprima aderito al progetto "Indire - Dalla scuola agli ospedali" e poi all'iniziativa patrocinata e coordinata dal Comune di Latina nata da un gruppo di cittadini volontari che ha deciso di darsi da fare e di aiutare sfruttando la propria passione per la stampa 3D.

Grazie all'impegno e alla dedizione dei volontari sono già centinaia le visiere prodotte e distribuite agli operatori sanitari della città, "ma le richieste sono ancora molto numerose - spiegano dal FabLab - e il filamento plastico necessario per la stampa 3D è ormai prossimo a terminare. L'istituto chiede quindi di poter contribuire all'iniziativa donando del materiale e facendolo recapitare al FabLab. In molti hanno già contribuito e nei giorni scorsi sono state consegnate le prime quattro bobine di filamento.

Sulla pagina Facebook del FabLab Corradini Frezzotti di Latina ci sono le specifiche del materiale: Materiale: 𝗣𝗟𝗔 (non acquistare Abs, Petg o altro, ma solo PLA) - Sezione del filo: 1,75mm - Quantità: Bobine da 0,5Kg o da 1Kg. Ma per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche o in merito all’indirizzo di consegna delle bobine è possibile contattare in privato i referenti del Fablab su questa pagina Facebook o scrivendo all’indirizzo mail: 𝗳𝗮𝗯𝗹𝗮𝗯.𝗶𝗰𝗳𝗿𝗲𝘇𝘇𝗼𝘁𝘁𝗶𝗰𝗼𝗿𝗿𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺.

