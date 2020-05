Cinema, sport e turismo: ecco il pacchetto di misure della Regione per 45 milioni di euro

Un'altra tranche di aiuti economici da parte della Regione Lazio per le attività che rischiano il collasso a causa del blocco dovuto all'emergenza Covid. I dettagli del nuovo pacchetto di misure sono stati presentati oggi, 8 maggio, in una conferenza stampa dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti e dagli assessori Giovanna Pugliese, al Turismo, Alessandra Troncarelli, al Sociale e Claudio Di Berardino, al Lavoro.

Cinema e teatri

Arriva un fondo da 5,6 milioni per le sale cinematografiche e i teatri con spettacoli dal vivo: due milioni per l’efficientamento energetico e l'adozione di tecnologie digitali, 1 milione di euro per il sostegno all'affitto dei teatri privati fino a un massimo del 40% dell'importo complessivo; 600mila euro per i canoni di locazione dei cinema. Oltre 2 milioni poi per i progetti annuali di spettacoli dal vivo, che potranno svolgersi anche in streaming e mediante supporti digitali.

I luoghi della cultura

Otto milioni saranno invece dedicati ai luoghi della cultura, così ripartiti: 5,2 per lavori di ristrutturazione degli spazi culturali, 3 per il funzionamento e le attività di musei, biblioteche, archivi, ecomusei, istituti culturali. Un capitolo a parte riguarderà le librerie indipendenti: un milione per lavori di efficientamento energetico e adozione di tecnologie digitali. E 500mila euro per sostenere la consegna a domicilio, la creazione di cataloghi online e il riallestimento dei locali in funzione delle nuove norme sulla sicurezza. Per i clienti invece saranno messi a disposizione 100mila euro in buoni libro per i possessori della Lazio Youth Card (dai 16 ai 29 anni).

Le misure di sostegno per lo sport

Per quanto riguarda lo sport sono 5,2 i milioni stanziati per associazioni dilettantistiche e le famiglie, da ripartire in quattro misure principali. Il sostegno agli affitti per le associazioni sportive con contributi fino al 40% a fondo perduto, 2 milioni di euro per l'abbattimento fino all'80% dei canoni di locazione negli edifici Ater e aree demaniali. Infine un contributo fino a 5mila euro per le spese fisse legate alla ripresa delle attività, come oneri di gestione e utenze, e per gli interventi di sanificazione. Per le famiglie con reddito Isee fino a 20mila euro è sul tavolo un fondo da 1,2 milioni di euro per buoni sport, destinati a ragazzi e anche a over 65. Per i minori tra i 6 e i 17 anni il contributo è di 400 euro, di 300 per le persone anziane di età superiore ai 65 anni. E ancora 8mila sono i voucher da 100 euro previsti per minori e under 26 di nuclei familiari in difficoltà economica.

Venti milioni per il turismo

Il più complesso resta il settore del turismo, che vive ancora moltissime incognite. A sostegno delle attività stagionali ci sarà un investimento a fondo perduto di 20 milioni di euro da destinare ad alberghi, agenzie di viaggio e tour operator, a copertura delle spese di gestione per la ripartenza, comprese quelle legate alle misure di sicurezza e agli interventi di sanificazione. Di questi 1,5 milioni di euro saranno dedicati al settore dell'agriturismo.

Asili nido

Arrivano fondi anche per il comparto della scuola: 8 milioni per i nidi privati autorizzati, con 100 euro per ogni posto nido e 30mila euro di tetto massimo per ogni struttura, che serviranno a coprire anche le spese di utenze, pulizia dei locali, l'acquisto di materiale informatico, la manutenzione del verde, i dispositivi di protezione individuale. Per i nidi privati saranno stanziati altri tre milioni di euro.

18 maggio e 1 giugno: verso le riaperture

Continuano intanto, in vista delle prossime riaperture del 18 maggio e del 1° giugno, gli incontri della Regione Lazio con le categorie economiche. Questa settimana si sono svolti incontri con i rappresentanti delle associazioni dei balneari, dei gestori di attività commerciali all'aperto. Un fitto calendario di tavoli tecnici per fissare le regole di sicurezza necessarie alla ripartenza.