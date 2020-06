Coronavirus: “Non gettiamo a terra mascherine e guanti”, la campagna social della Regione

“Non gettiamo a terra mascherine e guanti. Rispettiamo l’ambiente”. Questo il cuore della campagna di comunicazione “Ripartiamo bene. Ripartiamo dall’ambiente” della Regione Lazio. L’obiettivo, ha spiegato il presidente Nicola Zingaretti, è quello di “favorire la corretta gestione dei dispositivi di protezione individuale quando diventano un rifiuto indifferenziato e rischiano di essere un problema rilevante per il nostro ecosistema”.

La campagna consiste, spiega il governatore del Lazio, “in otto messaggi sui social network per sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo dei dpi, con il coinvolgimento di otto testimonial del mondo della cultura, dell’ambiente e dello sport". "Mascherine e guanti rischiano di diventare un potenziale problema per l'ambiente: con questa campagna social vogliamo sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei dispositivi di protezione individuale quando diventano un rifiuto" dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti.

“Guanti e mascherine sono infatti entrati a far parte della nostra quotidianità con numeri considerevoli e il consumo di tali prodotti è destinato inesorabilmente a crescere - spiegano dalla Regione -: secondo uno studio del Politecnico di Torino per la fase 2 dell’emergenza saranno infatti necessarie 1 miliardo di mascherine e mezzo miliardo di guanti ogni mese. Quantità che solo per la Regione Lazio significherebbero, ipotizzando un peso medio di 4 grammi per mascherina, un flusso giornaliero pari a quasi 13.000 chilogrammi di rifiuti. In questi primi mesi nella nostra Regione, così come nel resto d’Italia, è emersa una situazione piuttosto rilevante dovuta all’abbandono indiscriminato di questi prodotti, con una ricaduta negativa sia ambientale che sanitaria, dovuto anche al potenziale pericolo di contaminazione”.

Diventa quindi estremamente necessario un maggior senso di responsabilità e una maggiore attenzione: per questo la Regione Lazio ha deciso di lanciare la campagna digitale “Ripartiamo bene. Ripartiamo dall’ambiente” in collaborazione con la Cooperativa Erica, che prevede il lancio sui canali social di alcuni messaggi per utilizzare in modo più rispettoso dell’ambiente i vari dispositivi di protezione individuale. Ogni messaggio diffuso dai canali social della Regione sarà accompagnato da un approfondimento tecnico, e da consigli utili per i cittadini. A farsi portavoce di questo importante messaggio saranno l’ex rugbista Andrea Lo Cicero (103 presenze con la Nazionale Italiana); il regista e attore Mimmo Calopresti; l’attore e scrittore Giuseppe Cederna (tra i protagonisti di “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores, Premio Oscar nel 1992); l’ecorunner e consulente ambientale Roberto Cavallo (inventore del Keep Clean and Run, la corsa contro l’abbandono dei rifiuti); il biologo e ricercatore Silvio Greco; il divulgatore scientifico e geologo Mario Tozzi, la giornalista ambientale Letizia Palmisano e il viaggiatore e blogger Giulio Testa.