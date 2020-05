Coronavirus, nella fase 2 orari estesi per supermercati e negozi alimentari del Lazio

Orari estesi per i supermercati a Latina e nel Lazio con l’avvio della fase 2 dell'emergenza coronavirus. L’annuncio è stato fatto dal presidente della Regione Nicola Zingaretti e dal suo vice Daniele Leodori nel corso della conferenza stampa per la presentazione del piano “Lazio Sicuro – Linee guida sulle regole per chi riapre”.

“Da lunedì 4 maggio i supermercati e i negozi alimentari potranno effettuare orari di apertura dalle 8.30 alle 21.30” ha detto Leodori. La motivazione di questa scelta è stata fornita dal presidente Zingaretti al termine della conferenza. “Il fatto è che presumibilmente nelle prossime giornate ci sarà più gente in circolazione, e quindi per garantire il distanziamento sociale ed evitare affollamenti è opportuno ora adeguare gli orari di lavoro".

Il governatore del Lazio ha voluto infine ringraziare "tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici della distribuzione alimentare, che insieme agli operatori della sanità sono stati i più esposti al rischio e anche nella fase del picco più alto non hanno fatto mai mancare all’Italia l’approvvigionamento alimentare. Questo è avvenuto sulla base di una dedizione al lavoro straordinaria”.