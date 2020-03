Coronavorus: “Martina e la sua luna” scende in campo, donazioni per la Asl di Latina

Anche l’associazione “Martina e la sua Luna”, creata in ricordo della giovane studentessa Martina Natale prematuramente scomparsa due anni fa, è scesa in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Nella mattinata di ieri la onlus ha consegnato alla Asl di Latina due camper per consentire agli operatori sanitari di effettuare i controlli domiciliari.

“Martina e la sua Luna nasce con lo scopo di sostenere i bambini malati oncologici, donando loro la possibilità di sorridere. Affinché questo sia ancora realizzabile - spiegano dall’associazione -, la onlus ha ritenuto che il suo aiuto ora dovesse avere un abbraccio più ampio, perché in un’emergenza come questa del Covid-19, tutti sono chiamati a fare quanto è nelle proprie capacità per dare una mano: dallo stare semplicemente chiusi in casa (che è un aiuto ENORME) al sostegno concreto delle strutture sanitarie che sono in grande difficoltà”.

Alla luce di questo si è messa in moto per capire cosa al momento fosse più urgente e utile reperire e ha proposto alla Asl di Latina di affittare dei camper per consentire al personale sanitario di effettuare i controlli domiciliari in totale sicurezza; "i mezzi - spiega l'associazione - consentiranno al personale sanitario di vestirsi e svestirsi in modo tutelato dopo ogni controllo, anziché farlo per strada, e di smaltire i rifiuti nel modo più corretto". La onlus ha quindi offerto alla Asl di affittarli a proprie spese e contattato la società di noleggio Indie Campers, che opera in Portogallo ma con sedi in tutta Italia, chiedendo l’affitto di 2 camper per 30 giorni. E qui ha inizio la magia: perché la Indie Campers ha rilanciato offrendoli gratuitamente per 2 mesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Martina e la sua Luna" in conseguenza di questo investirà i soldi che aveva preventivato per i camper nell’acquisto di tutte le attrezzature necessarie al personale sanitario, a cui va “un grazie di cuore, per tutto quello che stanno facendo ormai da 3 settimane e chissà per quanto ancora. Grazie a loro e tutti quelli che continuano a tenere aperti gli esercizi che ci garantiscono la sussistenza” si legge sui canali ufficiali di Martina e la sua Luna. “Abbiamo una luna in cielo che indossa occhiali, anfibi e riccioli rossi, che ci sorride ogni notte e ci dà la speranza di credere che tutto questo passerà e che davvero #andràtuttobene”.

Sostieni LatinaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di LatinaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery