Coronavirus, caso positivo a Minturno: decine di tamponi. L’appello del sindaco

Dopo settimane senza casi, nelle scorse ore è stato registrato a Minturno un nuovo contagio da coronavirus di cui ha dato conferma la Asl con il bollettino di ieri, domenica 5 luglio. In serata è intervenuto anche il sindaco Gerardo Stefanelli che ha fatto il punto della situazione, tornando a sottolineare come il virus non sia affatto stato sconfitto. Molto dipende ancora da noi, dal nostro senso di responsabilità.

“La Asl di Latina ha ricostruito con celerità i contatti sociali avuti dalla persona che, benché asintomatica, è risultata positiva al covid - ha detto il primo cittadino attraverso un post su Facebook -. Immediatamente sono stati effettuati i tamponi alle persone che hanno avuto contatti prolungati con la persona positiva; ancora domani - oggi ndr - verranno effettuati decine di tamponi ad una cerchia più larga di persone.

La risposta delle istituzioni sanitarie locali, che ringrazio per l’impegno, è stata immediata e veloce: ci auguriamo che i primi esiti possano circoscrivere la circolazione del virus”.

“In questo periodo siamo, come tantissime altre località turistiche estive, un luogo ad alta densità demografica e di relazioni sociali - ha poi proseguito Stefanelli -: dobbiamo vivere questi episodi con senso di responsabilità e senza eccessivi allarmismi. Per tali motivi diventa ancora più importante che ognuno di noi faccia la sua parte con senso di responsabilità verso se stesso e verso gli altri. Ricordiamoci sempre che distanziamento sociale e utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi, o dove c’è alta concentrazione di persone, sono la nostra miglior difesa”.