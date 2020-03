Coronaviurs: secondo decesso a Nettuno. Salgono a 35 i casi positivi

Secondo decesso a Nettuno dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Si tratta di un uomo di 75 anni che era risultato positivo ad un controllo il 13 marzo e ricoverato in ospedale. A darne notizia questa mattina il Comune che ha espresso il suo cordoglio. Solo domenica scorsa si era registrato il primo decesso nella città sul lungomare laziale, quello di un uomo di 50 anni.

Secondo l’ultimo aggiornamento fornito sempre dall'Amministrazione di Nettuno nella serata di ieri, lunedì 23 marzo, fino ad oggi sono 35 i casi positivi in città. “Il bollettino ufficiale fornito dalla Asl Roma6 - spiega il Comune - registra cinque nuovi casi di Coronavirus a Nettuno”. Tra questi anche un carabiniere in servizio presso la stazione di Nettuno. Altri quattro suoi colleghi sono stati sottoposti al tampone per il Covid -19. Sono 12 le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Una misura questa disposta, attualmente, per altri 43 casi in città.

Primo guarito ad Anzio

Sono invece 8 le persone positive ad Anzio. Quattro al momento sono i casi di persone in isolamento domestico, mentre gli altri 4 pazienti sono ricoverati presso gli ospedali. Una persona, infatti, è fortunatamente guarita. “Atteniamoci alle direttive, restiamo a casa” ha detto il sindaco Candido De Angelis.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.