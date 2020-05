Movida a Latina, il sindaco Coletta ai giovani: “Usate la mascherina e rispettate il distanziamento”

“Quello del weekend scorso è stato un test molto importante anche per Latina, e nel complesso le cose sono andate abbastanza bene”. Ad analizzare la situazione dopo il primo fine settimana di aperture di locali, bar, ristoranti e pub è il sindaco Damiano Coletta nel corso della diretta su Facebook di ieri sera, 26 maggio.

“L’aver individuato un orario condiviso con gli operatori commerciali, quello della mezzanotte e mezza, ha dato la possibilità di presidiare tutte le zone più affollate, in particolare quella dei pub, di piazza del Quadrato e del centro l’Orologio dove ci sono i locali più frequentati. Ringrazio per il loro senso di responsabilità i gestori dei locali che sono riusciti a tenere sotto controllo la situazione” ha detto il primo cittadino.

Poi l’appello ai giovani, richiamati anche loro al senso di responsabilità in questa fase 2 dell’emergenza coronavirus che resta la più delicata. “Siete stati bravissimi nella prima fase, di cui non ci dobbiamo dimenticare” ha detto Coletta. Ma non bisogna abbassare la guardia. “Se si cominciasse a diffondere un contagio all’interno di un gruppo di giovani, questo stesso contagio poi potrebbe allargarsi a genitori e familiari. Questo è il punto su cui bisogna fare molta attenzione; solo a metà giugno si potranno vedere gli effetti dei comportamenti di questi giorni. E’ necessario quindi che ci sia una sensibilizzazione. La mascherina è importante metterla; è necessario indossarla nei luoghi chiusi con accesso al pubblico; fermo restando le regole sul distanziamento è opportuno usarla anche in uno spazio aperto quando si sta con altre persone. Il metro di distanza e la mascherina ci proteggono”.

Non ci possiamo affidare solo al controllo, quindi, ma serve il senso di responsabilità di ognuno di noi. Il prossimo test importante per il capoluogo pontino sarà dunque quello del ponte del 2 giugno.