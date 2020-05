Coronavirus Nettuno: un nuovo caso, positiva una ragazza di 22 anni

Un nuovo contagio da coronavirus è stato registrato nelle scorse ore a Nettuno. Si tratta di una ragazza di 22 anni. L’aggiornamento diffuso dal Comune arriva a poche ore dalla buona notizia di ieri della guarigione di una bambina di 10 anni e dopo quattro giorni senza nuovi contagi in città.

Le condizioni della giovane risultata positiva al tampone non sono gravi e per lei non è stato necessario il ricovero in ospedale. Gli attuali positivi a Nettuno sono ad oggi 11, di cui 7 ricoverati e 4 in isolamento domiciliare. Le guarigioni in totale dall'inizio della pandemia sono 42.

Coronavirus Anzio, da giorni senza nuovi casi

Nessun nuovo caso positivo ad Anzio, a zero contagi ormai da circa una settimana. Inoltre, come ha aggiornato l’Amministrazione comunale, nelle scorse 24 ore è stata registrata una nuova guarigione. Al momento le persone positive sono 20, 16 sono in isolamento domiciliare e 4 ricoverate presso la Clinica Villa dei Pini, dove risultano ricoverati anche 14 pazienti positivi provenienti da altri Comuni.