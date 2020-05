Coronavirus Nettuno, due nuovi contagi. Salgono a 30 gli attuali positivi

Due nuovi casi di positività al coronavirus a Nettuno. Questa la situazione aggiornata alla serata di ieri, mercoledì 6 maggio. Come fatto sapere dal Comune, i nuovi postivi sono una donna di 38 anni posta in isolamento domiciliare e una donna di 80 anni che è stata ricoverata.

Gli attualmente positivi salgono, in questo modo, a 30; 13 risultano ospedalizzati, 15 sono posti in isolamento domiciliare e 2 sono ricoverati presso la Clinica Villa dei Pini di Anzio.

Coronavirus Anzio: aumentano i guariti

Nessun nuovo caso positivo e mentre aumenta il numero delle persone che hanno sconfitto il Covid-19 invece ad Anzio. Nelle scorse ore è stata data la conferma di cinque nuovi guariti. Pertanto, fanno sapere dall’Amministrazione, in base alle comunicazioni della Asl Roma 6, gli attuali positivi sono ora 18 (diciassette persone in isolamento domestico ed una in struttura ospedaliera).