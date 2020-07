Coronavirus: guarita una donna a Nettuno, diminuiscono i positivi ad Anzio

Buone notizie da Nettuno dove una donna, che era risultata positiva al coronavirus, è stata dichiarata guarita. La notizia è stata diffusa dal Comune nel consueto aggiornamento quotidiano sulla situazione in città. Si tratta di una 64enne, spiega l’Amministrazione, che è risultata negativa a due tamponi.

Nel contempo in città nelle scorse ore non sono stati registrati nuovi contagi. Questo significa che gli attuali positivi sono ora solo 2, entrambi in regime di isolamento domiciliare.

Un guarito nelle ultime ore anche ad Anzio dove, sulla base delle comunicazioni della Asl Roma 6 all’Amministrazione, gli attuali positivi sono scesi a 10. Di questi ultimi 3 sono ricoverati in ospedale, mentre gli altri 7 sono trattati a domicilio.