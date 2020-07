Coronavirus a Nettuno, due nuovi casi: positiva una coppia di coniugi

Dopo giorni senza contagi, due nuovi casi di coronavirus sono stati registrati a Nettuno, che da due settimane era diventato un “comune coviud-free”. A darne conferma la stessa Amministrazione comunale.

Ad essere risultata positiva al tampone è stata una coppia di coniugi, 52 anni lei e 57 anni lui. Le condizioni di marito e moglie non destano particolari preoccupazioni e per questo sono stati posti in isolamento domiciliare. La coppia, fa sapere il Comune di Nettuno, è stata presa in carico dalla Asl Roma 6 che sta procedendo con l’indagine epidemiologica.

“Siamo in una fase delicata – ha dichiarato il sindaco Alessandro Coppola – chiedo a tutta la cittadinanza massima attenzione e rispetto delle normative anticovid per evitare che il virus ricominci a circolare. Siamo in un momento di ripartenza dopo i duri mesi di lockdown e non dobbiamo vanificare tutti i sacrifici fatti. La città ha sempre risposto bene nella battaglia del Coronavirus e deve continuare a farlo. L’obiettivo, in raccordo con la Asl, è quello di isolare il cluster e monitorare con attenzione l’evolversi della situazione”.