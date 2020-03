Coronavirus, a Nettuno 25 casi postitivi. L’età media dei contagiati è di 58 anni

Salgono a 25 i casi di positività al nuovo coranvirus nel territorio di Nettuno. A fornire un resoconto completo è stato il Comune, in costante rapporto con la Asl Roma 6. Tra la serata di giovedì 19 e venerdì 20 marzo sono risultate positive altre tre persone, per un totale di 25 casi, “due in più di quelli conteggiati fino ad oggi e che precedentemente non erano stati registrati come casi riferiti al Comune di Nettuno” ha spiegato l'Amministrazione.

L’età media dei contagiati è di 58 anni. Il più anziano tra i positivi al covid-19 è un signore di 80 anni, mentre la più giovane una ragazza di 22 anni. La maggior parte dei contagiati ha più di 65 anni, ma sono stati registrati anche quattro casi di uomini e donne tra i 35 e i 40 anni. “Questo testimonia - commentano dal Comune - come questa infezione non colpisca esclusivamente gli over 65, ma che può essere contratta anche da persone adulte e giovani.

Il giorno nel quale sono stati trovati più casi positivi è stato lo scorso 13 marzo con cinque.Tutti i casi, tranne il primo registrato di una donna di 75 anni, non destano particolare preoccupazione e la maggior parte risultano in isolamento domiciliare”.