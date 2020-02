Coronavirus, sindaco di Nettuno mette in guardia i cittadini: “Finti incaricati per i tamponi"

Nettuno attende ancora l’esito ufficiale dei test per il coronavirus eseguiti sui due ragazzi che restano ricoverati allo Spallanzani di Roma. Come ha chiarito anche il sindaco Coppola attraverso una nota la coppia rientra tra i 39 casi ancora ricoverati e sotto osservazione presso l’Ospedale Spallanzani di Roma ed è ancora in attesa dei risultati dei test effettuati.

Ma c’è un altra situazione su cui il sindaco di Nettuno ha voluto soffermare l’attenzione mettendo in allerta i cittadini. L’invito, infatti è quello di “diffidare da persone che si presentano quali incaricati da questa Amministrazione o dalla ASL per effettuare tamponi preventivi e/o di controllo per l’accertamento del Corona-Virus Covid-19".

Episodi assurdi questi che non fanno altro che alimentare uno stato di allarme che serpeggia anche in conseguenza delle notizie che arrivano da tutto il Paese.