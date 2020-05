Coronavirus Nettuno, arrivano buone notizie: guarita una bambina di 10 anni

Arrivano buone notizie da Nettuno: è guarita una bambina di 10 anni che era risultata positiva al coronavirus lo scorso 16 maggio. A darne notizia l’Amministrazione nel consueto aggiornamento giornaliero. La bambina, spiega il Comune, “è stata dichiarata guarita dopo due tamponi che hanno dato esito negativo”.

Le guarigioni dall’inizio della pandemia salgono, in questo modo, a 43. Non sono invece stati registrati nuovi casi. Gli attualmente positivi scendono a 10; sono 7 i pazienti ospedalizzati e 3 le persone in isolamento domiciliare.