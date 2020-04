Coronavirus Nettuno: due nuovi contagiati, sono ospiti della Clinica Villa dei Pini

Due nuovi casi di positività al coronavirus sono stati confermati ieri, 27 aprile, dalla Asl Roma 6 nel territorio di Nettuno. I nuovi contagi riguardano, spiega il Comune, altrettanti ospiti della Clinica Villa dei Pini di Anzio, ma che sono residenti a Nettuno.

Si tratta di uomo di 56 anni e di una donna di 68 anni. Salgono così a 27 gli attuali positivi in città, 10 dei quali ricoverati in ospedale. Scende invece il numero dei cittadini in isolamento domiciliare che ad oggi sono quattordici.