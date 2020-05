Coronavirus, ecco le nuove disposizioni della Regione per imprese commerciali e turistiche

La Regione Lazio ha emanato l’ordinanza contenente le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Coronavirus da adottare da lunedì 4 maggio nell’ambito di una graduale ripresa delle attività, garantendo sicurezza per i cittadini.

Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività:

per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili;

che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili; nell'ambito delle attività di cantieristica navale , la consegna di magazzino, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o comunque finalizzate alla consegna;

, la consegna di magazzino, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o comunque finalizzate alla consegna; la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;

sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini; l’attività dei restauratori purché svolta in cantiere o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio;

purché svolta in cantiere o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio; l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza.

Per quanto riguarda le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi devono essere osservate alcune misure quali la rilevazione della temperatura agli ingressi; l’obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti; la chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti.

In riferimento alle attività sportive sono consentite da mercoledì 6 maggio l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento anche per gli atleti di discipline sportive non individuali; l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.

L’ordinanza avrà validità fino al 17 maggio, salvo nuovo provvedimento.